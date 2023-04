Verso Sassuolo-Juve: tutte le statistiche del match

Da Berardi fino al record di Rabiot: tutte le statistiche in vista del match di Serie A tra Sassuolo e Juve

In vista del match tra Sassuolo e Juve, la Lega Serie A ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sulle due squadre: "La Juventus è la squadra contro cui il Sassuolo ha perso più partite in Serie A TIM (14 su 19 giocate) e quella contro cui ha subito più gol (47). Per i neroverdi solo due vittorie e tre pareggi in campionato contro i bianconeri.

La Juventus ha vinto cinque delle ultime sei trasferte di Serie A TIM contro il Sassuolo (1N). In questo parziale i bianconeri hanno sempre segnato almeno due gol.

Questa sarà la quinta volta che Sassuolo e Juventus si affrontano in Serie A TIM dalla 30ª giornata di campionato in avanti. Nelle precedenti quattro – tutte giocate al MAPEI – entrambe le squadre sono andate a segno (4.3 gol segnati in media a partita) e i bianconeri sono sempre rimasti imbattuti (3V, 1N).

Il Sassuolo ha vinto tre dei cinque incontri casalinghi giocati nel girone di ritorno di questa Serie A TIM (1N, 1P), eguagliato lo stesso numero di successi registrato in tutto il girone d’andata (3V, 2N, 4P).

La Juventus ha perso due delle ultime tre trasferte di campionato (1V) – entrambe all’Olimpico, contro Roma e Lazio – dopo che aveva vinto sei delle sette precedenti (1P).

Il Sassuolo ha vinto tre delle ultime quattro sfide di Serie A TIM contro avversarie nelle prime sette posizioni in classifica a inizio giornata (1P), dopo che non aveva ottenuto alcun successo nelle nove precedenti (2N, 7P).

Solo il Napoli (22) ha segnato più gol della Juventus (19) da palla inattiva in questa Serie A TIM. In particolare i bianconeri hanno realizzato 10 reti in seguito a un corner nel torneo in corso, solo nel 2017/18 (11) e nel 2018/19 (12) hanno fatto meglio in una singola stagione nel torneo da quando Opta raccoglie questo tipo di dato (dal 2004/05).

Domenico Berardi ha segnato solo uno dei suoi 107 gol in Serie A TIM contro la Juventus (il 15 luglio 2020, al MAPEI Stadium): contro nessuna delle squadre affrontate almeno 10 volte nella competizione (12 confronti contro i bianconeri), l’attaccante del Sassuolo ha realizzato meno reti.

Adrien Rabiot ha segnato otto gol in questo campionato e può eguagliare Pavel Nedved (9 nel 2002/03), Claudio Marchisio (9 nel 2011/12), Sami Khedira (9 nel 2017/18) e Arturo Vidal (9 nel 2013/14), come centrocampista della Juventus con più reti realizzate esclusi i rigori in una singola stagione di Serie A TIM nell’era dei tre punti a vittoria.

Dusan Vlahovic ha realizzato ben quattro gol in Serie A TIM contro il Sassuolo, tra cui una doppietta nella gara d’andata – tuttavia, il serbo non è andato a segno in nessuna delle ultime otto gare, sette giocate dal primo minuto: è la prima volta che rimane a secco di gol in sette gare da titolare di fila nella competizione".

