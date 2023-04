Le probabili formazioni di Sassuolo-Juve: Vlahovic torna titolare?

Terminati gli impegni in Europa League, la Juve si prepara a tornare in Serie A. Domenica 16 aprile alle 18:00 i bianconeri scenderanno in campo contro il Sassuolo, match valido per la 30a giornata del campionato italiano. Per la squadra di Allegri sarà una partita molto importante, contro un avversario di assoluto livello: vietato sbagliare. Ma come scenderanno in campo le due squadre? Andiamo alla scoperta delle probabili formazioni.