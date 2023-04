La moviola di Sassuolo-Juve: buona gara per Rapuano

Dal contatto in area di rigore bianconera tra Bremer e Henrique fino al numero di cartellini gialli: la moviola di Sassuolo-Juve

Il riassunto della prestazione dell' arbitro Rapuano in Sassuolo-Juve è tutto nel numero di cartellini gialli estratti: uno, per Chiesa . Una partita pulita e corretta quella tra neroverdi e bianconeri, che si sono affrontati a viso aperto ma senza mai eccedere.

I falli ci sono stati, ovviamente: 10 subiti dai padroni di casa, 5 dalla formazione ospite . In generale però la giornata del direttore di gara è stata semplice, con i giocatori che hanno evitato commenti inopportuni e azioni pericolose.

L'unica azione finita sotto la lente di ingrandimento è il contatto in area di rigore della Juventus tra Bremer e Henrique nella seconda frazione di gioco. Rapuano ha lasciato correre e il VAR non è intervenuto. Il contatto c'è ma non è falloso: la decisione dell'arbitro è giusta.