Juve, Kean: “Felice di aiutare la squadra. Futuro? Cerco di dare il 100%”

Al termine del match contro il Sassuolo, Moise Kean ha parlato della vittoria della Juve: gol fondamentale per lui

Intervenuto ai microfoni di Dazn, Kean ha analizzato la vittoria della Juve sul Sassuolo: "Sono entrato per portare un buon risultato alla squadra, sono contento di aver fatto quello che mi ha chiesto il mister. Il terzo posto è importante ma noi pensiamo solo a fare il meglio possibile, portare i punti a casa. Giocare fuori casa non è facile, soprattutto ora che il Sassuolo sta bene, ma nonostante questo abbiamo fatto bene. Futuro alla Juve? Io mi faccio trovar pronto quando il mister me lo chiedo. Cerco di dare il 100% per la maglia".