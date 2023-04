Verso Sassuolo-Juve, sfida a distanza tra Dionisi e Allegri

La Juve si prepara a sfidare il Sassuolo , match in programma questa sera alle 18:00 . I bianconeri dopo la sconfitta contro la Lazio vorranno tornare subito a vincere, ma battere i neroverdi non sarà facile. La squadra di Dionisi, infatti, ha già dimostrato di essere una formazione dall'identità forte, in grado di mettere in difficoltà qualunque avversario.

Sarà una lotta a distanza tra Allegri e il tecnico del Sassuolo: due filosofie di gioco ben distinte, ma entrambi vincenti. "Massimiliano Allegri e Alessio Dionisi non hanno mai pareggiato in tre precedenti da allenatori in Serie A: due successi per l’attuale tecnico della Juventus e uno per quello dei neroverdi. Massimiliano Allegri, ex allenatore del Sassuolo in Serie C nella stagione 2007/08, ha ottenuto 10 vittorie in 14 incontri in Serie A contro il Sassuolo (1N, 3P)", ha comunicato il club bianconero.