Sassuolo femminile, Zamanian: “Contro la Juventus Women gara speciale”

Intervistata per Tuttosport, Annahita Zamanian, giocatrice del Sassuolo femminile, ha parlato della sfida alla Juventus Women. Ecco le sue parole: "Affrontare le bianconere per me sarà sempre speciale, è stata casa mia per molto tempo. Non sarà mai più o meno emozionante della prima o dell’ultima volta, l’impatto sarà sempre lo stesso. Che tipo di partita sarà? Abbiamo la possibilità di essere libere mentalmente e, parallelamente, stiamo cercando di lavorare su alcuni aspetti già per il futuro. Vogliamo affrontarla con la nostra idea di calcio semplice e allo stesso tempo con la qualità che ha contraddistinto le nostre ultime prestazioni. Cosa mi ha lasciato l’esperienza a Torino? Torino mi ha fatta crescere, sono arrivata che ero una giovane ragazza e l’ho lasciata da donna. E poi lì, oltre ad aver imparato la lingua, ho preso anche la patente".