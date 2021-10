Qui Sassuolo, Dionisi: “Dopo questo risultato avremo più energie per affrontare la Juve”

Il tecnico ha parlato

redazionejuvenews

Alessio Dionisi, allenatore del Sassuolo, ha parlato ai microfoni di DAZN dopo la vittoria di ieri contro il Venezia in vista del prossimo match di campionato contro la Juventus. Queste le sue parole: "Dobbiamo cercare di dare continuità nella ripresa a quello che si fa nel primo tempo. Son stati bravi i ragazzi ad interpretare la partita. Abbiamo iniziato bene ma non avevamo finito male. Abbiamo dato continuità e siamo contenti di questa cosa. Il risultato è meritato ovviamente. A segno da 5 gare di fila? Mi soffermerei poco su questo. Mi fa piacere perché troviamo la porta con più frequenza. E' una conseguenza dell'atteggiamento. Non si può parlare di numeri alla nona di campionato perché la prossima può smentire quello che stiamo dicendo. Io parlo della prestazione e sono contento di questo e di quello che abbiamo fatto nel complesso.

Cambi modulo? L'obiettivo è mettere i giocatori in grado di far bene. Lo abbiamo già fatto a Genova di passare al 4-3-3 dal 4-2-3-1. Dipende dalle situazioni e da come stiamo, oltre dalle squadre che affrontiamo. Djuricic? Nulla di grave ma quando si parla di un problema muscolare non si può mai sapere. Filip è un giocatore importante ma non solo in campo ma per l'atteggiamento che ha fuori dal campo.

Potevamo far meglio ma non è facile perché loro appena sbagliavi ripartivi. Poi ci dobbiamo preoccupare di noi e non siamo stati bravi a limitarli quando perdevamo palla. Dovevamo essere più bravi ma non era facile. Come si ferma la Juventus? Non lo so. Ora recuperiamo le energie e dopo questa prestazione e risultato avremo più energie per affrontare la Juve con i tifosi. Ben venga perché è uno stimolo. Nell'arco di un campionato ci sono partite che sembrano impossibile, alcune le abbiamo giocate e abbiamo avuto prestazioni ma non il risultato".