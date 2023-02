Sarri non digerisce la sconfitta: “Coppa Italia strana, in trasferta perché…”

Il tecnico biancoceleste, dopo la partita, ha parlato ai microfoni di Lazio Style Channel e non ha risparmiato una polemica sulla formula del torneo. "Ci sono mancati gli ultimi venti metri, ho sempre avuto la sensazione che fossimo in controllo della partita. Purtroppo abbiamo raccolto poco, non era comunque facile trovare spazi. La Coppa Italia è una competizione strana, si va dentro con un ranking che tiene conto di un’altra competizione e ti ritrovi a giocare in trasferta. Questo ovviamente non deve essere un alibi ma una difficoltà in più. Abbiamo comunque fatto una partita seria. Ora in questi quattro giorni dobbiamo recuperare brillantezza e lucidità per affrontare il Verona. Nelle ultime partite la nostra percentuale di passaggi riusciti si è un po’ abbassata, sinonimo di stanchezza".