Sarri: “Non mi aspetto niente dai tifosi della Juventus”

Il tecnico della Lazio si è detto soddisfatto della prova dei suoi, che ieri hanno battuto la Samp 2-0. Prossimo impegno contro i bianconeri.

Ieri sera all'Olimpico l a Lazio ha battuto 2-0 la Sampdoria , portandosi a quota 62 punti, al quinto posto solitario in classifica, in attesa della partita di domani tra Fiorentina e Roma . Al termine del match Maurizio Sarri ha parlato ai microfoni di Sky Sport: " Abbiamo fatto una buona partita contro una squadra che negli ultimi 15-20 giorni si era ritrovata e non era facile da affrontare. Avremmo potuto gestire meglio i minuti di recupero, ma abbiamo fatto bene".

Il prossimo impegno per la Lazio sarà lunedì prossimo all'Allianz Stadium contro la Juventus. Sarà il ritorno del tecnico toscano nella casa dei bianconeri, lì dove è stato l'ultimo allenatore a portare a casa lo scudetto, nonostante poi l'addio dopo i festeggiamenti non sia stato dei migliori. Sarri comunque non ha aspettative sull'accoglienza del pubblico: "Non mi aspetto niente dai tifosi della Juventus, noi andremo lì per cercare punti e andare in Europa. Siamo concentrati solo su questo. Io personalmente, così come tutta la squadra, ci tengo tanto ad andare in Europa, quindi penso solo a questo".