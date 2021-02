Sarri, parla l’amico Cardini: “Non riesce a spiegarsi la chiamata della Juve”

Le dichiarazioni dell'ex ds della Sansovino ed amico stretto dell'ex mister juventino

redazionejuvenews

Quale sarà il futuro di Maurizio Sarri? Nonostante lo scudetto vinto nel corso della passata stagione, la Juventus ha deciso in estate di separarsi dal tecnico toscano, preferendo affidare la propria panchina ad Andrea Pirlo, in un primo momento designato per l'Under23. L'ex Napoli è così rimasto senza squadra ed è in attesa di una nuova avventura per rilanciarsi nel mondo del calcio. Di lui, ai microfoni di Calcio Napoli 24, ha parlato l'amico ed ex direttore sportivo della Sansovino Nario Cardini. Cardini, nel corso della sua intervista, ha spiegato l'attuale situazione di Sarri, svelando anche alcuni retroscena sull'esperienza torinese:

ancora si chiede il perchè della chiamata da parte dei bianconeri. Forse non tutti i calciatori erano convinti in pieno del suo progetto tattico e la società non l'ha sostenuto a dovere. Se chiami Sarri in panchina sai già qual è la sua idea di gioco".

"La rosa del Napoli, al contrario, è abbastanza adatta per il gioco che predilige: nomi non affermati ma che hanno fame, spirito di sacrificio e voglia di emergere. Al Chelsea ha trovato lo stesso ambiente che ha trovato a Torino, anche se in tono minore. Nonostante le tante difficoltà, però, ha vinto l'Europa League e lo scudetto qui in Italia. Ritorno al Napoli? Nella vita mai dire mai. Mi ha detto di aver avuto contatti con società italiane ed estere. Non so se ci siano anche gli azzurri, ma posso dirvi che ha trovato poco convincenti i progetti".