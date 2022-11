Sarri: “Juve? Partita importante ma non ancora decisiva”

La squadra guidata da Maurizio Sarri si è portata così al secondo posto, a pari punti con il Milan , che sabato era stato fermato sullo 0-0 a Cremona. La classifica quindi vede il Napoli in fuga, a +8 su rossoneri e biancocelesti e a +10 sulla Juventus che ora è rientrata in zona Champions al quarto posto. E domenica sera la squadra bianconera chiuderà il 2022 proprio nel big match contro la Lazio .

Dopo la vittoria di ieri, Sarri si è espresso sulla lotta al vertice in vista della partita dello Stadium: "Le potenzialità vanno espresse. La Lazio ce le ha ma non le ha ancora espresse. Siamo un gradino sotto alle squadre che ho allenato in precedenza ma con la possibilità di crescere. Juventus? In questo momento penso solo sia una partita importante, pensare che possa essere già decisiva è un’esagerazione. La classifica adesso è corta, con 23 partite è ancora tutto da delineare a meno che il Napoli non continui così e a quel punto resterebbe aperta solo la lotta Champions".