Sarri: “Con la Juventus non abbiamo creato nulla di concreto”

Maurizio Sarri, allenatore della Lazio, ha detto la sua in conferenza, parlando anche della Juve. Ecco le sue parole: "Che prosegua nei miglioramenti togliendo i difetti che in questa parte iniziale di stagione non ci hanno permesso di arrivare al risultato. Tra tutti l’approccio alla partita e i momenti decisivi nelle zone decisive: assenti in area avversaria, troppo molli nella nostra.