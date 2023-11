Sarri: “Alla Juve era tutto dovuto, tornare in Italia un errore”

Intervistato da Repubblica Maurizio Sarri è tornato a parlare del suo periodo alla Juve: "Un errore tornare in Italia"

"Ho vinto lo scudetto con un gruppo a fine ciclo e una società che ha preso me perché aveva la voglia ma non la convinzione di cambiare stile - ha continuato -. Nel Chelsea ho fatto fatica io a calarmi in un club atipico, senza ds, dove nessun allenatore riusciva a resistere due anni".