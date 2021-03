Sarri: futuro in Turchia al Fenerbahce

L'ex allenatore della Juventus avrebbe trovato un accordo con il club

La Juventus si sta allenando alla Continassa in vista della ripresa del campionato, che metterà i bianconeri di fronte al derby contro il Torino. La partita, che sarà disputata allo Stadio Grande Torino, sarà la sfida giusta per gli uomini di Andrea Pirlo per ripartire dopo l'ultima giornata di campionato. La gara prima della sosta giocata contro il Benevento ha infatti visto i bianconeri cadere clamorosamente in casa contro la squadra di Filippo Inzaghi, prima neopromossa nella storia a non perdere nessuna partita, tra andata e ritorno, con i campioni d'Italia in carica. Il derby sarà quindi una sfida da vincere, anche per mantenere vive le residue speranze di portare a casa il decimo Scudetto consecutivo.