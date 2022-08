Sarri: “Ronaldo? Avrei voluto allenarlo da giovane. Con Chiellini…”

Su Cristiano Ronaldo : " Ho il rimpianto di non averlo potuto allenare da giovane . Ho trovato un giocatore che si era affermato attraverso un certo tipo di calcio ed era diventato un’icona mondiale . La squadra doveva adattarsi a lui, non il contrario. Con me fece 33 gol in campionato e quattro in coppa . Insomma non è mai facile convincere un campione con fatturati del genere a cambiare percorso ".

Sull'immagine che hanno disegnato di lui: "Non mi ci riconosco per niente, ma m’importa ’na sega. Sono molto diverso da come mi descrivono, per anni ho fatto un altro lavoro e non ho assorbito la superficialità del calcio. Sognavo di allenare una grande squadra e ci sono riuscito non una, ma più volte. A 63 anni non penso più alla carriera e i soldi sono meno importanti, mi sono evoluto: voglio il piacere, il divertimento e la Lazio può darmeli. Lavoro per creare una squadra vera, 25 giocatori che pensano nella stessa maniera, per certi versi antistorica: il gioco del calcio per sua natura è collettivo e invece anche voi della stampa l’avete trasformato nel paradiso dell’individualità".