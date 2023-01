Sarri: “Allegri? Filosofie di gioco diverse, ma è il più vincente”

Maurizio Sarri, ex allenatore della Juventuse tecnico della Lazio, ha detto la sua sui bianconeri in conferenza stampa. Ecco le sue parole: "Allegri? Ognuno ha le sue filosofie del gioco. Per Massimiliano l'importante è vincere, è quello in attività che ha vinto più di tutti e non c'è alcun appunto da fare, stop. Io sono più vecchio, penso anche ad altre cose. Agnelli? No, non l'ho sentito.