Sanremo, Fedez ricorda la leggenda della Juve Vialli: “Mi ha dato forza”

"Mi assumo la piena responsabilità", queste le parole del cantante Fedez al termine della sua esibizione nel corso di Sanremo 2023. Il rapper italiano ha voluto sottolineare come il testo della sua canzone non fosse stato visionato dalla Rai. Una canzone potente e provocatoria, che ha spaziato dalla politica alla lotta al cancro. E parlando del suo cancro, Fedez non ha potuto che ricordare la leggenda della Juve Gianluca Vialli, scomparso poche settimane fa. "Vabbè drammatizziamo, ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto. Se penso a chi mi ha dato la forza, guardo in alto. Il ricordo di Gianluca che porto su questo palco".