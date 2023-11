Sancho rimane in offerta, ma lo United ha fretta di chiudere: le ultime

La Juventus sta studiando la situazione di Jadon Sancho, complicata ma non impossibile da risolvere. Fuori dal progetto, fuori dal gruppo WhatsApp, fuori da tutto. A Manchester, Sancho sta vivendo il periodo peggiore della sua giovane carriera. E questo fa di lui un'opportunità sul mercato di gennaio. In questo contesto i suoi agenti stanno facendo il giro d’Europa per proporre la sua candidatura e sono passati anche dalla Continassa.

Sancho in saldo

A gennaio l'addio a Old Trafford è scontato e la Juventus potrebbe essere una soluzione temporanea per permettere al giocatore di ritrovarsi e puntare all'Europeo con l'Inghilterra. I Red Devils, infatti, starebbero per arrendersi all'idea di valutare un prestito con diritto di riscatto o addirittura secco. Le alternative non mancano: dopo il no all'Arabia Saudita, c'è l'ipotesi ritorno al Dortmund.