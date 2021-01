Sampdoria-Juventus: le statistiche della partita

TORINO – La Juventus scenderà in campo questo pomeriggio contro la Sampdoria nel match valevole per la prima giornata del girone di ritorno del campionato italiano. Orfani di Dybala, ancora infortunato, e Kulusevski squalificato, i bianconeri cercheranno la vittoria per non perdere il treno di testa, e attraverso il loro sito internet hanno passato in rassegna le statistiche relative alla partita di Marassi.

“LA NUMERO 126

126º confronto in Serie A tra Sampdoria e Juventus: avanti i bianconeri nel bilancio per 62 successi a 26 – 37 pareggi completano il quadro.

NON SI PAREGGIA DA…

Sampdoria e Juventus non pareggiano in Serie A da dicembre 2014 – da allora 10 successi bianconeri e due blucerchiati. Il risultato più frequente tra Sampdoria e Juventus in Serie A è l’1-1, finale di 19 incontri – il più recente è proprio quello del dicembre 2014.

ATTENTI ALLA SAMP A GENOVA

La Sampdoria ha vinto due delle ultime tre sfide interne di Serie A contro la Juventus, trovando tuttavia la sconfitta nella più recente (1-2 nel dicembre 2019 con le reti di Caprari, Dybala e Ronaldo).

8 SFIDE SENZA PAREGGI

Juventus e Sampdoria non hanno chiuso in parità nessuna delle ultime otto sfide di Serie A disputate in casa dei blucerchiati (tre successi casalinghi e cinque esterni nel parziale): l’ultimo pareggio risale a gennaio 2011, a reti inviolate con Buffon tra i pali bianconeri e Curci a difendere la porta dei liguri.

CERCARE IL CLEAN SHEET

Dopo il 2-0 sul Bologna nell’ultimo turno la Juventus potrebbe registrare due clean sheet di fila in Serie A per la prima volta da giugno 2020.

I LEGNI SAMPDORIANI

La Sampdoria (14) è la squadra che è stata salvata da un legno in più occasioni in questo campionato.

TOCCHI IN AREA AVVERSARIA

Solo l’Atalanta (32.7) effettua più tocchi in area avversaria in media a partita della Juventus (31.2) in questa Serie A: la stagione scorsa con Maurizio Sarri in panchina, i bianconeri hanno chiuso il campionato con una media di 24.3 tocchi in quella zona di campo.

IL QUARTO D’ORA DEI BIANCONERI

La Juventus è la squadra che in questo campionato ha realizzato più reti nel quarto d’ora finale di partita (13), ben otto più degli avversari di giornata.

UN EX IN PANCHINA

Claudio Ranieri è stato l’allenatore della Juventus per 93 partite in tutte le competizioni tra il 2007 e il 2009: 46 vittorie, 30 pareggi e 17 sconfitte. La Juventus è la squadra contro cui Claudio Ranieri ha perso più partite da allenatore in Serie A (13) – completano il suo bilancio due successi e quattro pareggi.” (Juventus.com)

