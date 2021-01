Sampdoria-Juventus: la probabile formazione bianconera

TORINO – La Juventus questo pomeriggio scenderà in campo a Marassi contro la Sampdoria, nella partita valevole per la prima giornata del girone di ritorno di Serie A. I bianconeri scenderanno in campo nell’ultima partita del mese di gennaio, che fino a questo momento ha fatto segnare solo vittorie, ad eccezione della partita contro l’Inter a San Siro, persa per 2-0 dalla peggiore Juventus della stagione. Pirlo ha vinto la Supercoppa Italiana contro il Napoli, ed è lontano sette punti dal Milan capolista, con una partita da recuperare, quella contro i partenopei dello scorso 4 ottobre. Davanti a Madama anche l’Inter, distante però 5 lunghezze, con la Roma al terzo posto distante un punto.

La partita di oggi segnerà un importante viatico della stagione, con i bianconeri che vorranno continuare a dare continuità ai loro risultati, iniziando al meglio il girone di ritorno. La squadra è attesa infatti da un altrettanto impegnativo febbraio, che vedrà anche il ritorno della Champions League, con la squadra del tecnico bresciano che giocherà gli ottavi di finale contro il Porto.

Andrea Pirlo ha ritrovato quasi tutto il gruppo, con il solo Paulo Dybala fuori dai convocati per i noti problemi. La Juventus dovrebbe scendere in campo con Szczesny in porta, davanti al quale dovrebbero agire Danilo, De Ligt e Bonucci. Larghi a centrocampo da un lato Cuadrado e dall’altro Chiesa, confermato in conferenza stampa ieri, con Arthur e Bentancur al centro, con Rabiot ad insidiare il posto del centrocampista uruguaiano. A sostegno delle punte Weston McKennie, con la coppia d’attacco che sarà formata da Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo, domani in campo contro una delle sue vittime preferite in Serie A.

JUVENTUS (3412): Szczesny; Danilo, De Ligt, Bonucci; Cuadrado, Arthur, Bentancur, Chiesa; McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo

