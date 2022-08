Sampdoria-Juventus: i convocati di Allegri: Bonucci presente

A sorpresa Bonucci viene convocato, nonostante l'infortunio patito nelle scorse ore. Il centrale italiano però non dovrebbe partire dall'inizio, visto che il suo posto sarà probabilmente preso da Gatti o Rugani. Out Chiesa e Kaio Jorge, che rientreranno in autunno inoltrato, come confermato oggi da Allegri in conferenza stampa. Non convocati neanche Angel Di Maria, Pogba e Szczesny, tutti e tre alla prese con stop di leggera entità, infatti tutti e tre potrebbero rientrare tra un paio di settimane, giusto in tempo per l'esordio in Champions della Vecchia Signora. Fuori anche Akè ed Arthur, per loro, oltre ai rispettivi infortuni, ci sono delle situazioni di calciomercato ancora da valutare. Conferma invece per Garofani, portiere dell'U23, alla seconda convocazione consecutiva.