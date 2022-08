Sampdoria-Juventus 0-0: i bianconeri giocano male e deludono

La Juventus, nel posticipo della seconda giornata, ha pareggiato per 0-0 contro la Sampdoria. Prestazione incolore per Madama.

Nella seconda giornata di Serie A la Juventusaffronta la Sampdorianella cornice dello stadio "Ferraris" di Genova. I bianconeri arrivano dalla vittoria con il Sassuolo, mentre i blucerchiati, nella prima uscita, hanno perso contro l'Atalanta. La Vecchia Signora, orfana di Pogba e Di Maria, si schiera con il solito 4-3-3. Perin confermato in porta, in difesa Rugani prende il posto di Bonucci. A centrocampo spazio a Rabiot-Locatelli-McKennie, mentre nel tridente offensivo viene avanzato Cuadrado, che dovrà rifornire Vlahovic. I padroni di casa rispondono con il 4-4-1-1, con Audero in porta e Colley come leader difensivo. A centrocampo l'ex Tomas Rincon fa coppia con Sabiri, mentre Djuricic viene schierato come sotto punta, dietro all'unico riferimento offensivo della Doria, ovvero Ciccio Caputo.