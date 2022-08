Da Bremer fino a Perin: tutte le statistiche su Sampdoria-Juve

Termina con un pareggio la seconda partita stagionale della Juventus in Serie A. Contro la Sampdoria la squadra di Massimiliano Allegri non riesce ad andare oltre a un deludente 0-0 , con i bianconeri che sono costretti ad accontentarsi di portare a casa un solo punto. Al termine del match l'allenatore della Vecchia Signora ai microfoni di DAZN ha detto: " Non abbiamo preso gol per due partite, è una cosa positiva. Nel primo tempo la Samp ha fatto bene, nella seconda frazione di gioco siamo cresciuti. Abbiamo fatto un gol annullato, qualche occasione buona. Siamo corsi troppo all'indietro, è un errore che non dobbiamo fare. In alcune cose dobbiamo migliorare. Peccato aver lasciato a casa due punti ".

Porta inviolata e poco più: non c'è molto per cui esultare in casa Juve. Ora in vista della sfida contro la Roma di sabato prossimo Allegri dovrà provare a fare qualcosa in più. Lo sterile attacco visto ieri sera contro i blucerchiati non può bastare ad impensierire la difesa giallorossa e al tempo stessa la retroguardia bianconera rischia di andare in difficoltà contro Abraham, Dybala e company. Siamo solo all'inizio della stagione ma i problemi cominciano già a farsi sentire.