Sampdoria-Juve, pronostici e precedenti sono dalla parte dei bianconeri

Sampdoria-Juve si avvicina: chi porterà a casa i tre punti? Pronostici e precedenti sorridono ai bianconeri

redazionejuvenews

Manca sempre meno al secondo match della Serie A 2022/23 della Juventus. Questa sera alle 20:45 a Marassi i bianconeri affronteranno infatti la Sampdoria, una sfida che sulla carta sembra più che abbordabile. A confermarlo ci ha pensato Massimiliano Allegri, che ieri in conferenza stampa ha detto: "Troveremo una squadra che ha fatto una bella partita contro l'Atalanta, ha creato occasioni, ha colpito due legni, aveva fatto un gol. Quindi bisogna fare una partita giusta. Poi lì a Genova sono sempre partite difficili, ci saranno momenti in cui dovremo difendere bene, quando loro saranno spinti dal pubblico e lì diventa il momento più difficile". L'allenatore blucerchiato Giampaolo, però, smorza l'entusiasmo: "La Juve una squadra forte: sarà una partita difficile, ma non impossibile".

Ma chi vincerà la sfida? I pronostici parlano chiaro: la Juve è nettamente favorita. Secondo i bookmakers, quindi, la squadra di Massimiliano Allegri non dovrebbe avere particolari problemi a portare a casa il risultato. Non a caso la vittoria dei bianconeri è quotata appena 1.6, mentre quella dei blucerchiati addirittura 5.6. Più probabile il pareggio, che si attesta attorno 3.9. Come se non bastasse, anche i precedenti sono tutti dalla parte della Vecchia Signora. Juve e Sampdoria si sono scontrate 138 volte nella loro storia e il bilancio recita ben 74 vittorie per i bianconeri, 37 pareggi e soltanto 27 sconfitte. Negli ultimi sette incontri la Juventus ha sempre vinto e per trovare la prima vittoria della Sampdoria bisogna tornare al 26 maggio 2019, quando i gol di Defrel e Caprari regalarono i tre punti ai blucerchiati.

Statistiche, precedenti e pronostici non possono però prevedere con precisione quale sarà l'andamento del match. La Juve parte sicuramente come favorita ma la Sampdoria ce la metterà tutta e per vincere servirà la massima concentrazione. Riusciranno i bianconeri a portare a casa altri tre punti? Lo scopriremo tra meno di 24 ore: buona fortuna ragazzi!