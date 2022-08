Sampdoria, i convocati per la sfida con la Juventus

La Sampdoria ha diramato la lista dei convocati per la gara di domani contro la Juventus. Solo tre gli assenti.

Domani sera alle 20,45 la Sampdoriaaffronterà la Juventusnel posticipo del lunedì sera. I blucerchiati, dopo la sconfitta della prima giornata contro l'Atalanta, hanno voglia di riscatto, mentre i bianconeri arrivano dalla netta vittoria con il Sassuolo. Intanto, il sito del club ligure, ha comunicato la lista dei convocati per la partita: "Ultimata la seduta mattutina al “Mugnaini” di Bogliasco, Marco Giampaolo ha reso nota la lista dei 23 convocati per la sfida con la Juventus, in programma domani, lunedì, al “Ferraris” (ore 20.45). Scontato il turno di squalifica, torna a disposizione Maxime Leverbe; esclusi invece gli indisponibili Andrea Conti, Manuel De Luca e Simone Trimboli. Nel dettaglio l’elenco completo".