La Juventus sta sondando il mercato in vista del prossimo anno, con Cristiano Giuntoli chiamato a trovare nuovi giocatori per rinforzare la rosa che sarà a disposizione del tecnico del prossimo anno. Uno degli obiettivi della Vecchia Signora è il centrocampista dell'Udinese Lazar Samardzic, che ha parlato intervistato dai microfoni de La Repubblica, ai quali ha parlato del suo futuro e dell'interesse della Juventus nei suoi confronti: "Ho detto a mio padre di occuparsi dei miei interessi. Per qualcuno forse è meglio affidarsi a un professionista ma io mi sento molto bene con mio padre e ho deciso questa cosa, è una mia scelta, non sua. Ero molto vicino all'Inter, poi è successo qualche cosa, ma niente di grave. Il Napoli? Non ero così vicino come si diceva. La Juventus? Su questo non so niente. Voglio giocare in Champions League e vincere tutto quello che posso. Sono rimasto stupito dall'Inter, sono troppo forti. Hanno vinto 4-0 contro di noi ed è difficilissimo affrontarli. Mi piacciono tanto i centrocampisti nerazzurri, conosco bene Calhanoglu e dico che lui è quello che preferisco".