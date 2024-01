Samardzic alla Juve? Cioffi: “Se resta o va via non dipende da me”

Al termine della partita contro la Fiorentina l'allenatore dell'Udinese Cioffi ha detto: " Lazar ha lavorato forte, è stato bravo . Nelle mie scelte aveva Payero davanti, ha avuto un affaticamento muscolare: ha aspettato l’occasione e la rabbia, come motore, è venuta fuori in una partita più che buona nelle due fasi".

"È vivo, mai dubitato, poi se resta o va via non dipende da me", ha concluso l'allenatore bianconero.