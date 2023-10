Samardzic: accordo di massima tra Giuntoli e l’entourage del serbo

Lazar Samardzic rimane sempre al centro dei pensieri della Juventus. Il centrocampista attualmente in forza all’Udinese, dopo il mancato trasferimento all’Inter è tornato a far parlare di sé in ottica calciomercato. In estate i nerazzurri avevano già definito tutto quanto per completare l’acquisto del serbo, salvo poi far collassare l’accordo. Il calciatore aveva poi fatto ritorno ad Udine ancora turbato e confuso da ciò che era successo. Il tecnico Sottil non ha però mai messo in discussione la titolarità del classe 2002, che continua ad essere un perno nella rosa dei bianconeri. Anche con l'arrivo di Cioffi, il talento serbo è destinato a rimanere titolare, ma a gennaio la Juve potrebbe fare la sua mossa.