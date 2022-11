Salvione: “Domani sfida cruciale, da gennaio sarà una Juve molto forte”

Pasquale Salvione , direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, è intervenuto a 1 Station Radio, nella trasmissione 1 Football Club. Questo il suo parere sulla gara di domani tra Juventus e Lazio : "Conosciamo il valore del club bianconero, inutile sottolineare di cosa è capace. Nonostante la partenza deludente, è una squadra forte , la quale ha trovato il suo assetto adeguato. Ottiene vittorie di misure, con questo nuovo impianto tornerà a dire la sua in ottica campionato. La gara di domani sarà cruciale. Arrivando alla sosta con eventualmente sei vittorie consecutive e il recupero di alcuni calciatori , da gennaio sarà una Juve molto forte e con molta qualità . Diventerà una concorrente per il campionato , come diversi altri club italiani".

Il momento di Mourinho: "Tutta la tifoseria della Roma è con il tecnico per il legame molto intenso ormai consolidato. C'è una passione che non viene scalfita dalle vicende esterne, la testimonianza sono i 60.000 tifosi che accorreranno all'Olimpico per il prossimo impegno di campionato. Non c'è neppure una lieve frizione con José, i tifosi si augurano soltanto di vincere".