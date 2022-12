Salvione: “Ronaldo vuole rimanere nel calcio che conta. Brasile ingenuo”

La Juventus oggi ha chiuso la prima settimana di lavoro alla Continassa dopo la ripresa, con una partitella ranghi misti con l'Under 19 . Nel frattempo però in Qatar si stanno svolgendo i quarti di finale, nel segno delle sorprese. Per parlare di questo e altri argomenti, Pasquale Salvione , direttore della versione digitale del Corriere dello Sport, è intervenuto ai microfoni di 1 Station Radio, nel programma 1 Football Club.

Sul futuro di Cristiano Ronaldo: "Non ha ancora accettato l'offerta dell'Al-Nassr, ha la volontà di continuare a giocare la Champions. Proverà a trovare una soluzione diversa fino all'ultimo momento, poiché non cerca di raggiungere solo obiettivi economici, considerando soprattutto le sue numerose aziende e attività. A oggi nella sua testa c'è ancora l'idea di trovare spazio nel calcio che conta. Ronaldo va per le bacheche colme di trofei e per i successi sportivi, non credo abbia voglia di esibire il record di ingaggio percepito".