Salernitana-Juventus / TOP&FLOP: sorpresa Iling-Junior, Kostic sottotono

I TOP&FLOP di Salernitana-Juventus: tra i bianconeri emerge la prestazione di Iling-Junior. Male Kostic autore di una prestazione sottotono

Il gol di Vlahovic al 90' minuto vale per la Juventus la vittoria in rimonta contro una stoica Salernitana. I bianconeri faticano molto in casa dei granata, passando in svantaggio nel primo tempo con Maggiore. Lo stesso autore del gol si farà espellere a inizio ripresa, favorendo la rimonta bianconera firmata dalla rete di Iling-Junior e dell'attaccante serbo.

TOP

Gol di rabbia e voglia quello di Iling-Junior. L'inglese, quadi un desaparecidos della stagione bianconera ha tirato fuori l'orgoglio prima ancora della sua qualità. Un gol che vale tanto per la Juventus, in attesa di capire il suo immediato futuro. Promosso all'ultimo respiro Vlahovic, oggi molto più in difficoltà che contro la Roma, ma in versione killer. Infine, menzione a capitan Danilo, colonna di una difesa che negli altri interpreti ha scricchiolato più del solito. Ma non solo: l'assist al bacio per Vlahovic parte dai suoi piedi sapienti.

FLOP

La Juventus scesa in campo contro la Salernitana quest'oggi è parsa meno intensa del solito in alcuni suoi interpreti. In alcuni casi, come quello di Kostic, ad un minore dinamicità si è aggiunta una maggiore disattenzione tattica, la stessa che è costata il gol del momentaneo svantaggio. Tra i giocatori che non hanno brillato tra le fila bianconera anche Bremer, che in Simy ha trovato un avversario spigoloso. Mentre, in cabina di regia, Nicolussi Caviglia non è parso particolarmente a suo agio nel dettare i tempi di gioco ai compagni.

Se vuoi approfondire tutte le tematiche sul mondo Juventus senza perdere alcun aggiornamento, rimani collegato con Juvenews per scoprire tutte le news di giornata sui bianconeri in campionato.