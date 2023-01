Salernitana-Juventus: tifosi granata in protesta per il prezzo dei biglietti

In vista della gara interna contro i bianconeri è iniziata la vendita dei biglietti accompagnata dalle polemiche per i prezzi

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo domenica contro il Monza nella prima partita valevole per il girone di ritorno del campionato italiano di Serie A, l'ultima del mese di gennaio. La sfida contro la squadra lombarda aprirà per la Juventus un mese di febbraio in cui scenderà in campo per 8 volte, disputando partite tra campionato, Europa League e Coppa Italia, che la vedranno impegnata contro il Nantes e contro la Lazio.

Dopo la partita contro i binacorossi, la squadra di Massimiliano Allegri sarà impegnata nella sfida valevole per i quarti di finale di Coppa Italia contro la Lazio, per poi giocare il martedì successivo in campionato contro la Salernitana, in trasferta in casa dei granata. Proprio in vista di quella partita, il club campano ha messo in vendita i biglietti per la sfida, facendo scoppiare la protesta dei suoi sostenitori.

I tifosi infatti non sarebbero felici, e per questo sarebbero in protesta, nei confronti della società per il costo dei biglietti messi in vendita per la partita casalinga del prossimo 7 febbraio contro la Juventus, con molti che hanno già promesso di disertare lo stadio. Già in estate si era verificata una situazione simile, co il prezzo degli abbonamenti per l'"Arechi" che era risultato il più alto di tutta la Serie A, inferiore solo a quello dell'Allianz Stadium.