Salernitana-Juventus: le statistiche post partita

La squadra bianconera ha vinto ieri sera il posticipo della seconda giornata di ritorno contro la squadra campana

redazionejuvenews

La Juventus è tornata alla vittoria in campionato ieri sera, con un netto 0-3 ottenuto in casa della Salernitana. Attraverso il loro sito internet, i bianconeri hanno analizzato le statistiche del match contro i campani.

"Dopo il successo in Coppa Italia, che è valso il pass per la semifinale contro l'Inter, la Juventus torna a vincere anche in Serie A. Secco 3-0 in trasferta contro la Salernitana nella serata di martedì 7 febbraio. Un successo arrivato grazie alla doppietta di Vlahović e alla rete di Kostić. La squadra allenata da Massimiliano Allegri tornerà in campo domenica alle ore 18:00 quando all'Allianz Stadium arriverà la Fiorentina.

Di seguito tutte le curiosità emerse dopo la sfida di Salerno.

I NUMERI

La Juventus ha realizzato almeno due gol in trasferta per la prima volta in questo campionato, interrompendo una striscia di 11 partite senza riuscirci nel massimo campionato, la più lunga dei bianconeri nel XXI secolo.

I bianconeri hanno vinto una trasferta in Serie A con almeno tre reti di scarto con Massimiliano Allegri in panchina per la prima volta dal febbraio 2019 (3-0 vs Sassuolo). In generale l'ultimo precedente risale al 23 maggio 2021 contro il Bologna (4-1 con Andrea Pirlo in panchina).

Per la terza volta da quando Massimiliano Allegri è tornato sulla panchina, la Juventus ha colpito almeno due pali in una singola partita di Serie A, la prima in trasferta dall'agosto 2021 contro l'Udinese (l'ultima di Ronaldo).

FOCUS SUI GIOCATORI

Dušan Vlahović è tornato al gol in Serie A 115 giorni dopo il precedente, salendo a quota 8 in questa stagione, uno in più rispetto al bottino della parte di campionato disputata in bianconero nel 2021/22, ma con tre presenze in meno (12 contro 15).

Dušan Vlahović ha realizzato il 93% dei calci di rigore calciati in Serie A (14 su 15): dal suo esordio, la percentuale migliore tra tutti i giocatori con almeno 15 tiri dal dischetto.

Dušan Vlahović ha realizzato la sesta doppietta in trasferta in Serie A: dal suo debutto nella competizione, solo Luis Muriel ne ha collezionate di più (8).

Filip Kostić ha preso parte a 100 reti nei maggiori cinque campionati europei: per il serbo 37 gol e 63 assist tra Serie A e Bundesliga.

Manuel Locatelli ha recuperato 11 palloni in casa della Salernitana, meglio di ogni altro centrocampista della Juventus in questa stagione." (Juventus.com)