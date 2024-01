Da Vlahovic ai giovani: tutte le statistiche post Salernitana-Juve

Sul sito ufficiale la Juve ha pubblicato una serie di interessanti statistiche sul Salernitana-Juve: "Dusan Vlahovic ha preso parte a un gol in tre partite di fila per la prima volta con la maglia della Juventus in Serie A (due reti e due assist negli ultimi tre match). La Salernitana è l’avversaria contro cui Dusan è stato coinvolto in più reti in Serie A: nove in cinque sfide (sei gol e tre assist). Nessun giocatore ha segnato più reti di testa di lui in questa stagione di Serie A: tre.