La salernitana a spesa in casa Juve: in arrivo Dragusin, piace Kaio Jorge

La Salernitana è in crisi e il nuovo ds Walter Sabatini è alla ricerca di rinforzi. Piacciono Dragusin e Kaio Jorge

redazionejuvenews

Inizio di stagione da dimenticare per la Salernitana, ultima in Serie A e con evidenti problemi in praticamente tutte le zone del campo. La formazione granata è attualmente il peggior attacco del campionato (14 gol segnati) e la peggior difesa (53 gol subiti). Se la squadra di Colantuomo vorrà salvarsi dovrà compiere un vero e proprio miracolo in questo finale di stagione. Per aiutare l'allenatore il nuovo presidente del club Iervolino ha cambiato direttore sportivo, chiamando Walter Sabatini. Il nuovo ds è a caccia di rinforzi e, dopo aver acquistato Verdi dal Torino, ha messo gli occhi su due calciatori bianconeri.

Il primo acquisto dovrebbe essere Radu Dragusin. Il difensore rumeno è al momento in prestito alla Sampdoria, ma in maglia blucerchiata non sta trovando molto spazio. Per lui soltanto 11 presenze in Serie A, che sono state però tutto sommato positive. Il classe 2002 terminerà quindi il suo prestito con la squadra ligure, per poi ripartire subito dopo in direzione Salerno. Il calciatore si trasferirà in prestito fino al termine della stagione, con la speranza possa trovare più spazio. Operazione quasi conclusa: si attendono le firme e l'ufficialità.

L'altro giocatore finito nella lente di ingrandimento di Sabatini è invece Kaio Jorge. Il giovane attaccante brasiliano non sta trovando spazio in casa Juventus, chiuso nelle gerarchie da Morata prima e Vlahovic ora. Il classe 2002 ha però bisogno di giocare per poter continuare il suo percorso di crescita e per questo la dirigenza bianconera, che crede molto in lui, vorrebbe mandarlo in prestito a farsi le ossa. Negli ultimi giorni il Cagliari si era detto interessato, ma ora sembra che la Salernitana sia in vantaggio. A differenza di Dragusin, il trasferimento dell'attaccante brasiliano non è stato ancora definito e per ora rimane solo un'idea. I due club avranno a disposizione alcuni giorni per trovare intesa: ci riusciranno?