Juve, De Sciglio: “Bisogna gestire meglio le partite, serve per la fiducia”

Al termine della partita contro la Salernitana il difensore della Juve De Sciglio ha parlato ai microfoni di Dazn: "Bisogna gestire meglio le partite, anche sul 3-0. Serve per la fiducia e l'autostima. Non dobbiamo avere cali di attenzione e gestire meglio la palla".

Sul momento della Juve: "Io penso solo al campo e credo che debba essere giudicato per quello. Non ho fatto niente di male e do sempre il massimo per questa squadra. Le parole di Allegri mi hanno fatto molto piacere".