Salernitana, Fazio: “Bravissima la Juve in occasione del gol del vantaggio”

Il difensore Fazio si è complimentato con la Juventus in occasione del gol che ha permesso ai bianconeri di battere la Salernitana in Serie A

Inoltre, sulle prospettive di salvezza della sua squadra ha aggiunto: "Anche in una partita come oggi avevamo tanti giocatori fuori, tra Coppa d'Africa, infortuni e malattia. Avevamo pochi elementi disponibili e penso che anche questo faccia la differenza. Con uno in meno, se stai vincendo devi fare il massimo per portare a casa punti, ma è difficile quando siamo così pochi. Credo però che le ultime partite, contro il Milan, contro il Verona e anche oggi, siano la strada giusta".