L’intermediario Salaroli: “Weah alla Juve grande operazione”

Sebastiano Salaroli, intermediario che ha portato Weahalla Juve, ha detto la sua a Tuttojuve.com. Ecco le sue parole: "Lavoro tanto sulla Francia, per cui la Juve era a conoscenza dell'aiuto che avrei potuto dare in questa vicenda. I bianconeri, che già da qualche tempo erano entrati nell'ottica di sostituire Cuadrado, hanno individuato in Tim un profilo che rispecchiava le loro esigenze. Lui è molto duttile, può giocare in più ruoli, e come il colombiano è bravo in entrambe le fasi. Poi è molto disciplinato, visto che nell'ultimo anno al Lille è stato impiegato anche come quinto. E' stata una cosa naturale, se vogliamo. Non è stato un blitz. Posso dire che la trattativa non è durata solo qualche giorno, visto che la Juventus lo ha seguito per tutta la stagione.