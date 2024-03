Salaroli: “Weah? Sbagliato il paragone con Juan Cuadrado…”

Sebastiano Salaroli, intermediario, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche di Weah. Ecco le sue parole a Tuttojuve.com: "Timothy è alla prima esperienza in Italia, chi si aspettava facesse più presenze o avesse delle prestazioni migliori non ha fatto i conti con questo. Sbagliato a paragonarlo a chi è in Italia da 15 anni . E' altrettanto vero che l'interpretazione tattica è tutt'altra cosa, poi le pressioni sono diverse e mai vissute prima. E' normale che potesse pagare qualcosa sotto quest'aspetto, ma sta facendo una buona stagione e penso sia in linea con le aspettative iniziali. Oggi bisogna concentrarsi sul finale di stagione e non pensare all'anno prossimo. E' un giocatore giovane che viene da un calcio diverso, per cui c'era bisogno di un periodo di adattamento. Il prossimo anno, sicuramente, lo comincerà con un bagaglio d'esperienza diverso, ora vuole solo aiutare i compagni a raggiungere gli obiettivi della Juve da qui a giugno".