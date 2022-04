Salah: “Non so se rinnoverò. Ci sono cose che la gente non sa”

Il calciatore egiziano del Liverpool ha palato del suo futuro e del suo contratto ai microfoni di Sky Sport, parlando del suo futuro nel rettangolo da gioco

redazionejuvenews

La Juventus scenderà in campo questa sera contro il Cagliariper la partita valevole per la trentaduesima giornata di campionato, con i bianconeri che vorranno tornare a vincere dopo la battuta d'arresto contro l'inter. Una partita importante per consolidare il quarto posto e tenere a distanza la Roma, assicurandosi la qualificazione alla prossima Champions League, oltre ad ulteriore liquidità per il mercato.

Uno degli obiettivi dei bianconeri, l'attaccante del Liverpool Mohamed Salah, ha parlato del suo futuro intervistato dai microfoni di Sky Sports UK: "Non so se rinnoverò, non posso dire sì o no. Ho già detto più volte che voglio rinnovare, ma ci sono tante cose che la gente non sa. Non è una situazione da approfondire adesso perché il momento è molto delicato. Perché la squadra vinca, non posso fare notizia e parlare del mio contratto. Mi concentro solo sulla squadra e basta, non è tempo di essere egoisti. Sono il primo a recarsi agli allenamenti e l'ultimo giocatore ad andarsene. So cosa voglio e cosa sono. Sono totalmente concentrato sulla squadra e questa è la cosa più importante, vincere trofei per questo club".

Il giocatore ha così riposto anche alle critiche mossegli nei giorni scorsi dall'ex allenatore Arsene Wenger: "Risolve un problema e ne crea subito un altro. A volte ci si trova in questa posizione, bisogna fare il massimo per trattenere un giocatore sapendo che gli altri non sono così lontani dal suo livello, ma non ci sono più abbastanza soldi per soddisfare tutti, perché hai speso troppo per un singolo giocatore. Direi comunque che Salah ha fatto una stagione eccezionale e da quando è arrivato a Liverpool ha giocato sempre meglio in ogni singola stagione. Quindi merita il rinnovo. L’unica cosa da tenere in considerazione è che una volta che i giocatori hanno raggiunto i 30 anni il punto è per quanti anni sia meglio farli rinnovare. Perché sappiamo che i calciatori più pagati si sono lasciati alle spalle il loro picco".