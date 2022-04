Carragher: “Salah non troverebbe di meglio”. Keane: “Spagna un’opzione”

L'attaccante del Liverpool è un sogno di mercato della Juventus. I pareri sul suo futuro dai due ex giocatori di Reds e Manchester United.

redazionejuvenews

Da tempo ormai si vocifera di un sogno di mercato per la Juventus: Mohamed Salah. L'egiziano è una delle grandi stelle della Premier League, della quale è il capocannonniere con 20 gol, oltre ai quali ha fornito anche 11 assist. In queste settimane si sta parlando molto della questione del rinnovo dell'ex Roma con il Liverpool. E proprio il fatto che non sia ancora arrivato, alimenta le voci di mercato. Di questo ha parlato a Sky Sports Jamie Carragher, ex difensore e bandiera dei Reds: "Salah è diventato una superstar a Liverpool e penso che il modo in cui gioca la squadra di Klopp sia il migliore per tirare fuori il meglio da lui. Non credo che sarebbe sensato lasciarlo partire in estate.

Non credo che il Liverpool aumenterà la sua proposta in questo momento, ma Salah e i suoi rappresentanti dovrebbero capire la situazione che vive in questo momento il club e che otterrà comunque un contratto straordinario per continuare a giocare con uno dei migliori manager del mondo e in una delle squadre più forti. Quello che ha fatto negli ultimi cinque anni lo rende uno dei più grandi calciatori che abbiano mai vestito la maglia del Liverpool e sarebbe triste se dovesse andare via. E poi non credo che potrebbe trovare di meglio in questo momento. Basta ricordare quello che è successo a Fernando Torres quando è andato al Chelsea".

Non è dello stesso parere invece Roy Keane. L'ex centrocampista del Manchester United, ora opinionista di Sky Sports, ha detto: "Salah potrebbe anche pensare a una nuova esperienza di vita, non dobbiamo pensare che si tratti solo di una questione di soldi, anzi direi tutt'altro. Ha già giocato all'estero prima di arrivare al Liverpool e magari vuole riprovarci in un altro paese. Penso che la Spagna sarebbe la migliore opzione per lui".