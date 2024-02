Sacchi: “Lo Scudetto non è ancora deciso, possono succedere tante cose”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla lotta Scudetto, parlando anche della sfida tra Juventus ed Inter.

Arrigo Sacchi , ex allenatore della Nazionale italiana e del Milan , ha detto la sua alla Gazzetta sulla partita tra Roma ed Inter, che ha portato i nerazzurri a più sette sulla Juve .

Ecco le sue parole: "A me, da spettatore, interessa soprattutto che due squadre del campionato di Serie A abbiamo provato a giocare al calcio, e ci siano riuscite. È un segnale da non trascurare, in vista di un miglioramento estetico che da troppo tempo attendiamo.