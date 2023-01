Sacchi: “La Juve è un film senza trama con attori da Oscar”

L'analisi del risultato: "Il 5-1 è lo specchio di quello che c’è stato. Da noi, tutti sono sempre confusi dal risultato, come se la prestazione non contasse niente. Invece il Napoli ha unito le due cose. Perché non ha l’ossessione della sindrome di Pollicino. In Italia quasi tutte le squadre mancano di stile, non hanno più un tratto distintivo e il pubblico non lo pretende. A Napoli è diverso: non c’è solo la religione del risultato, interessa anche altro. E visto che io tifo per il calcio, ora non posso non tifare per il Napoli".