Sacchi: “Buona la vittoria dell’Italia contro Malta, ora con l’Inghilterra…”

Arrigo Sacchi, ex commissario tecnico della Nazionale, ha detto la sua sull'ultima gara degli azzurri contro Malta.

Arrigo Sacchi, ex CT della Nazionaleitaliana, ha detto la sua alla Gazzetta dello Sport sulla Nazionale. Ecco le sue parole: "Tenuto conto delle premesse, dei giorni tormentati della vigilia e di tutte le voci che hanno avvolto il gruppo della Nazionale, credo che la vittoria contro Malta debba essere considerata importante. Non tanto per il gioco mostrato, perché su quello c’è ancora da lavorare parecchio, quanto per il modo in cui la squadra ha reagito, senza andare in confusione e cercando di applicare le idee del commissario tecnico.

Spalletti ha un compito difficilissimo. In primis perché in Serie A ci sono troppi stranieri e non è semplice scegliere gli uomini giusti per il progetto che ha in mente. Immagino che il commissario tecnico desideri riproporre il disegno che abbiamo ammirato a Napoli nella passata stagione. Tutto questo è possibile se la squadra è perfettamente organizzata. Ma i miracoli non li fa mica nessuno a questo mondo, e non possiamo certo pretenderli da un allenatore.

Dobbiamo lasciargli il tempo per sperimentare e per mettere assieme quella che a lui sembra la squadra migliore. Adesso ci aspetta il meraviglioso teatro di Wembley, e contro l’Inghilterra sarà davvero una prova durissima. Gli inglesi sono fisicamente molto forti, hanno ritmo. Spalletti, ne sono certo, preparerà bene la sfida, curerà ogni dettaglio e non lascerà nulla al caso. Io mi auguro di vedere una squadra viva, che pratica un calcio ottimista, di dominio, dove tutti partecipano quando hanno il pallone e quando non ce l’hanno. Penso che questa sia anche l’aspettativa del commissario tecnico".

