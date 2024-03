Sacchi: “La Juventus sta mostrando tutti i propri limiti”

Arrigo Sacchi ha commentato l'ultima prestazione della Juventus: per l'ex allenatore, starebbero emergendo i limiti della squadra bianconera

Sacchi ha proseguito: "La Juve, a vederla da fuori e senza conoscere le dinamiche interne, mi sembra un film senza trama. Non c’è gioco, non c’è un filo logico che tenga connessi tutti gli elementi. Fare calcio, quando non c’è gioco è piuttosto difficile: ci si deve affidare alle qualità individuali dei giocatori e, di conseguenza, spesso alle solite ripartenze".