Sacchi: “La Juventus senza coppe ha 10 punti in più”

La Juventus sta preparando alla Continassa l'esordio in campionato in programma domenica allo Stadio Friuli di Udine contro l'Udinese. La squadra di Massimiliano Allegri inizierà dove aveva terminato lo scorso anno, vincendo per 1-0 grazie al gol di Federico Chiesa. I bianconeri sperano di iniziare al meglio il campionato per non trovarsi costretti a rincorrere già dalle prime giornate, come accaduto negli ultimi anni.