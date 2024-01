Sacchi: “Juventus squadra non dominante ma con un vantaggio sull’Inter”

Arrigo Sacchi ha parlato della Juventus in ottica scudetto: per l'ex allenatore, i bianconeri avrebbero un vantaggio importante sull'Inter

Sulle colonne de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha parlato della Juventus a seguito dell'ultimo successo in campionato con il Sassuolo. I bianconeri starebbero consolidando il secondo posto in classifica, con un buon margine sul Milan, ma anche con uno sguardo in alto verso l'Inter. Per l'ex allenatore, la capacità della Juve di rimanere incollata alle spalle dei nerazzurri potrebbe far emergere un vantaggio che fra qualche settimana potrebbe diventare evidente. Ecco le sue parole: