Sacchi avverte: “Prima o poi la Juve imparerà a sfruttare meglio Vlahovic”

Sulle pagine de La Gazzetta dello Sport, Arrigo Sacchi ha analizzato il momento della squadra bianconera: "Occhio ad Allegri, ad esempio, che ha già sottolineato come il girone d’andata per la Juve sia una specie di corso di formazione che dovrebbe dare i suoi frutti da gennaio in avanti. Il tecnico non perde occasione per sottolineare quanto la squadra stia sentendo la mancanza di Pogba e Chiesa e che quando ritroverà i suoi campioni (tra cui un Di Maria per adesso visto pochissimo) il rendimento migliorerà. Per il momento la Juve resta a galla con la specialità della casa: appena 2 gol subiti, miglior difesa con l’Atalanta, un segnale preoccupante per gli avversari perché prima o poi i bianconeri impareranno a sfruttare meglio quella macchina da gol di Vlahovic".