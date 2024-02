Sacchi: “La Juve, dopo la sconfitta con l’Inter, ha abbassato la guardia”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, parlando anche della partita con l'Udinese, match perso 0-1.

Una volta intuito che la corsa per lo scudetto, probabilmente, non l’avrebbero vinta, hanno forse abbassato un po’ la guardia. Inoltre la Juve ha una squadra molto giovane, c’è poca esperienza, non ha uomini- leader. Tutto questo, alla lunga, pesa".