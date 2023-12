Sacchi: “La Juventus ha meritato di vincere contro la Roma”

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, che ha vinto per 1-0 contro la Roma ieri sera.

Arrigo Sacchi, ex allenatore, ha detto la sua sulla Juventus, che ha vinto ieri sera contro la Roma. Ecco le sue parole alla Gazzetta dello Sport: "Juve-Roma? Direi, prima di tutto, vittoria meritata. In una partita che ha visto dominare il calcio speculativo e poco brillante, i bianconeri hanno fatto qualcosa in più della Roma.